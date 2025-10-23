Армения адаптирует свои QR-коды под страны ЕАЭС

До конца текущего 2025 года Армения улучшит "читаемость" своих товарных QR-кодов на армянских товарах для стран Евразийского союза – это позволит отслеживать их происхождение от производства до реализации конечному потребителю.

Основная задача, стоящая сейчас перед Комитетом госдоходов (КГД) Армении, курирующем налоговую и таможенную службы - до конца 2025 года улучшить читаемость QR-кодов на армянских товарах на пространстве Евразийского союза (ЕАЭС), заявил председатель КГД Армении Эдуард Акопян.

КГД готовится усилить контроль за нанесением QR-кодов, а также над продажами B2B для партий товаров – проблема в том, что некоторые производители не наносят таких кодов на свою продукцию, пояснил чиновник, передает Sputnik Армения.

"Сейчас мы активно налаживаем интероперабельность. Для некоторых товаров она уже действует, например, для бутилированной воды, но будем внедрять ее дальше"

- Эдуард Акопян

QR-коды в Армении наносятся на большинство товаров, что позволяет контролировать их от производства до прилавка, однако не все они читаются в странах ЕАЭС. Сейчас задача КГД – унифицировать их для взаимной читаемости в таможенных или налоговых службах всех пяти государств объединения.

В ближайшее время правительство пересмотрит и цены, по которым КГД будет предоставлять эти коды производителям.