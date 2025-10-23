Армения и Иран упростят таможенные процедуры

Иран и Армения могут подписать соглашение об упрощении таможенных процедур. Переговоры по данному вопросу уже ведутся, сообщил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян

Армения и Иран обсуждают условия подписания документа, в котором будут прописаны более мягкие условия прохождения таможенного коридора. Об этом заявил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян в пресс-центре "Арменпресс".

"Между Арменией и Ираном ведутся переговоры о заключении соглашения об упрощённом таможенном коридоре, которые будут завершены в ближайшее время"

— Эдуард Акопян

Напомним, что вопрос упрощения таможенных процедур между Арменией и Ираном обсуждался ранее.

В январе 2025 года Эдуард Акопян провел встречу с послом Ирана Мехди Собхани по данной теме. Представители двух стран детально проанализировали возможность создания единой системы обмена данными между таможенными органами двух стран и отметили важность объединения усилий в вопросах быстрого реагирования на экстренные ситуации.