Вестник Кавказа

Армения и Иран упростят таможенные процедуры

КПП в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Армения могут подписать соглашение об упрощении таможенных процедур. Переговоры по данному вопросу уже ведутся, сообщил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян

Армения и Иран обсуждают условия подписания документа, в котором будут прописаны более мягкие условия прохождения таможенного коридора. Об этом заявил председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян в пресс-центре "Арменпресс".

"Между Арменией и Ираном ведутся переговоры о заключении соглашения об упрощённом таможенном коридоре, которые будут завершены в ближайшее время"

— Эдуард Акопян

Напомним, что вопрос упрощения таможенных процедур между Арменией и Ираном обсуждался ранее.

В январе 2025 года Эдуард Акопян провел встречу с послом Ирана Мехди Собхани по данной теме. Представители двух стран детально проанализировали  возможность создания единой системы  обмена данными между таможенными органами двух стран и отметили важность объединения усилий в вопросах быстрого реагирования на экстренные ситуации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.