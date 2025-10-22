Программу военного сотрудничества на 2026 год подписали Армения и Индия

Минобороны Армении и Индии оформили программу сотрудничества на 2026 год. Об этом сказано в сообщении, распространенном 23 октября пресс-службой армянского министерства.
В четверг в Хайдарабаде прошли оборонные консультации Армения-Индия в формате совместной рабочей группы по вопросам двустороннего сотрудничества.
Участники встречи выразили удовлетворение ходом реализации программы сотрудничества на 2025 год, отметив необходимость включения ряда новых направлений в новую программу.
Кроме того, в ходе консультаций обсуждались вопросы региональной и международной безопасности.
"В завершение мероприятия была подписана Программа сотрудничества между министерства обороны Армении и Индии на 2026 год, которая включает в себя ряд взаимных визитов высокопоставленных и экспертов, мероприятия в таких сферах, как военное образование, военно-техническое направление, боевая подготовка и учения, обмен опытом"
– пресс-служба армянского министерства