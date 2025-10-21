Пашинян выразил надежду на открытие границы между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном открытии границы между Арменией и Турцией. Глава кабмина РА отметил, что вероятность этого очень высока благодаря позитивному диалогу с Турецкой Республикой.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие границы между Арменией и Турцией. Об этом премьер-министр РА заявил в ходе своего выступления на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

"Позитивный диалог с Турцией дает надежду, что в ближайшее время можно будет открыть границу"

— Никол Пашинян

Также Пашинян заявил о готовности Еревана открыть на горизонте двух-трех лет ж/д дорогу, связывающую Турцию с Азербайджаном. Премьер РА отметил важность предварительных работ по реконструкции ж/д путей.

Ранее, выступая на форуме, Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за открытие грузового транзита через Азербайджан.