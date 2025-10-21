Пашинян поблагодарил Алиева и пообещал построить Зангезурский коридор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за открытие транзитного коридора через Азербайджан для импорта товаров в Армению. Также Пашинян заявил о планах построить железную дорогу на армянском участке Зангезурского коридора.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, выступая на V международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за снятие ограничений на грузовой транзит через АР. Пашинян отметил важность заявления азербайджанского лидера.

"Ильхам Алиев вчера объявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить свою признательность президенту Азербайджана за этот шаг"

— Никол Пашинян

Премьер Армении также заявил, что РА открывает свои дороги для транспорта, который перевозит грузы из Турции в Азербайджан и по обратному маршруту.

"С сегодняшнего дня мы готовы обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию через территорию Армении"

— Никол Пашинян

Он пояснил, что в настоящее время речь идет только о тех автомобильных дорогах, которые существуют между странами, но пока не используются, включая въезд из армянского Гориса в азербайджанский Лачин. Что касается железнодорожного сообщения по Зангезурскому коридору между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном, то Армения, по словам Пашиняна, намерена восстановить его в течение двух-трех лет.

Также Никол Пашинян заявил о возведении трубопроводов и линий электроснабжения, соединяющих Азербайджан с Нахчываном и Азербайджан с Турцией.

"В будущем через территорию Армении будут построены трубопроводы и линии электроснабжения из Азербайджана в Нахчыван, а также Азербайджан-Армения-Турция"

— Никол Пашинян