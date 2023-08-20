Армения снабжает Россию куриными яйцами

Яйца в Россию поставляет ряд соседних стран. Лидер по поставкам столового яйца - Армения, инкубационные яйца идут в Россию главным образом из Турции.

Армения - главный зарубежный поставщик в Россию куриных яиц, следует из данных платформы ООН Comtrade.

За девять месяцев этого года Армения экспортировала в РФ 20 т столовых яиц за $21,2 тыс. Также поставки яиц в Россию осуществляют Беларусь и Монголия.

Страны дальнего зарубежья почти не везут яйцо в Россию. Здесь лидирует Норвегия - около 2 т на $10,7 тыс. Также в России можно найти яйца из Марокко и даже Бразилии - экспорт составил $600 и $100 соответственно.

Недавно разрешение на экспорт столовых яиц в Россию получила Турция, поставки пока не начались. При этом по поставкам инкубационных яиц Турция лидирует - 14,5 тыс т на $104 млн. Также яйца для инкубации поступают в Россию из Германии, Великобритании, Канады и других стран Запада, пишет РИА Новости.

В России возможности нарастить производство столовых яиц в настоящее время нет, работа идет на грани рентабельности. Отрасль сегодня надеется удержать производство на текущем уровне и не допускать снижения, отметили в «Росптицесоюзе».