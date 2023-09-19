Алматинскую область Казахстана потрясло утреннее землетрясение

Опубликовано: 9:25, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром казахстанские сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла почти пять баллов.

Землетрясение сегодня утром потрясло Алматинскую область Казахстана: оно было зафиксировано в 06:57 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС страны.

"Эпицентр землетрясения находился в 149 километрах на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда MPV — 4,6"

- МЧС Казахстана

Эпицентр землетрясения располагался в Кегенском районе в горной местности, поэтому, несмотря на достаточно высокую магнитуду, по области подземные толчки практически не ощущались, передает "АиФ-Казахстан".