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Алматинскую область Казахстана потрясло утреннее землетрясение

Алматинскую область Казахстана потрясло утреннее землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром казахстанские сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла почти пять баллов.

Землетрясение сегодня утром потрясло Алматинскую область Казахстана: оно было зафиксировано в 06:57 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС страны.

"Эпицентр землетрясения находился в 149 километрах на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда MPV — 4,6"

- МЧС Казахстана

Эпицентр землетрясения располагался в  Кегенском районе в горной местности, поэтому, несмотря на достаточно высокую магнитуду, по области подземные толчки практически не ощущались, передает "АиФ-Казахстан".

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