РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Землетрясение в Турции: многоэтажки в Малатье снесли

Землетрясение в Турции: многоэтажки в Малатье снесли
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция избавляется от пострадавших при землетрясении домов, жить в них стало невозможно. В Малатье сегодня взорвали девять непригодных 15-этажек.

Дома, пострадавшие от землетрясения в феврале, снесли в Турции - они стали непригодными для проживания.

Катастрофическое землетрясение затронуло несколько регионов Турции, его последствия устраняются по сей день. Так, в провинции Малатья сегодня снесли девять 15-этажных зданий. Ранее было установлено, что после стихийного бедствия проживать в них стало опасно.

Многоэтажки были разрушены при помощи контролируемых взрывов, на это ушло 1660 кг взрывчатки.

Отметим, что некоторые города были полностью уничтожены землетрясением, а число погибших в Турции превысило 50 тыс человек.

Турецкую Малатью трясет все чаще

Турецкую Малатью трясет все чаще

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1125 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version