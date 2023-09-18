Землетрясение в Турции: многоэтажки в Малатье снесли

Опубликовано: 16:17, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция избавляется от пострадавших при землетрясении домов, жить в них стало невозможно. В Малатье сегодня взорвали девять непригодных 15-этажек.

Дома, пострадавшие от землетрясения в феврале, снесли в Турции - они стали непригодными для проживания.

Катастрофическое землетрясение затронуло несколько регионов Турции, его последствия устраняются по сей день. Так, в провинции Малатья сегодня снесли девять 15-этажных зданий. Ранее было установлено, что после стихийного бедствия проживать в них стало опасно.

Многоэтажки были разрушены при помощи контролируемых взрывов, на это ушло 1660 кг взрывчатки.

Отметим, что некоторые города были полностью уничтожены землетрясением, а число погибших в Турции превысило 50 тыс человек.