Турецкую Малатью трясет все чаще

Опубликовано: 20:25, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

В турецкой Малатье сегодня вечером за два часа произошли три довольно мощных землетрясения, магнитуда которых превышала 4 по шкале Рихтера.

Тревожные новости сегодня снова приходят из Турции – местные сейсмологи сегодня в течение менее двух часов зафиксировали в провинции Малатья на юго-востоке страны сразу три землетрясения с магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны.

Эпицентр всех подземных толчков находился на глубине в 6-9 км рядом в городом Ешилъюрт: магнитуда первого, которое произошло в 16:39, составила 4,8, второго, в 16:40 – 4,5, а третьего, в 18:18 – 4,2, передает РИА Новости.

Накануне там же произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как полагают турецкие сейсмологи, вполне возможно, что в районе Малатьи заработал новый разлом, еще не отмеченный на карте - так как на картах его не отмечено, а землетрясения происходят все чаще.