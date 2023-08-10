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Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции в районе Малатьи зафиксировано землетрясение. Разрушено одно здание, пострадали несколько жителей.

Второе за день землетрясение произошло сегодня в Турции, на этот раз пострадали люди.

Вечером тряхнуло провинцию Малатья, магнитуда явления составила 5,6 по оценкам специалистов. В результате рухнуло одно заброшенное здание, а также пострадали несколько человек - такую информацию предоставил губернатор Малатьи Эрсин Язычы.

Эпицентр находился поблизости от центра провинции, в 11 км от города. Толчки были зарегистрированы в 17.48 по местному времени.

Ранее сегодня землетрясение случилось в Анталье, там никто не пострадал.

Землетрясение случилось в Анталье

Землетрясение случилось в Анталье

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