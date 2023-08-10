РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Количество пострадавших при землетрясении в Малатье превысило два десятка человек

Количество пострадавших при землетрясении в Малатье превысило два десятка человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции растет количество граждан, которые получили различные травмы во время вечернего землетрясения, произошедшего в восточной части республики. На данный момент известно о двух десятках пострадавших.

В результате землетрясения, случившегося в четверг вечером в провинции Малатья, пострадало по меньшей мере 23 человека. Об этом рассказал глава Минздрава Турции.

"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений"

– Фахреттин Коджа

В эпицентр землетрясения прибыло свыше 20 автомобилей скорой помощи. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

 

Что произошло?

Землетрясение магнитудой 5,6 были зафиксировано в Малатье несколько часов назад. Его очаг залегал на глубине 7 тыс метров. В результате подземных толчков рухнуло одно здание.

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version