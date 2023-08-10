Количество пострадавших при землетрясении в Малатье превысило два десятка человек

В Турции растет количество граждан, которые получили различные травмы во время вечернего землетрясения, произошедшего в восточной части республики. На данный момент известно о двух десятках пострадавших.
В результате землетрясения, случившегося в четверг вечером в провинции Малатья, пострадало по меньшей мере 23 человека. Об этом рассказал глава Минздрава Турции.
"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений"
– Фахреттин Коджа
В эпицентр землетрясения прибыло свыше 20 автомобилей скорой помощи. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Что произошло?
Землетрясение магнитудой 5,6 были зафиксировано в Малатье несколько часов назад. Его очаг залегал на глубине 7 тыс метров. В результате подземных толчков рухнуло одно здание.