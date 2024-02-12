Агдамское село стало безопаснее для пешеходов

Азербайджан продолжает восстановительные работы на освобожденных территориях. В населенном пункте Гузанлы появились пешеходные переходы.

МВД Азербайджана проинформировало о том, что в поселке Гузанлы Агдамского района появилась разметка «зебра» для безопасного движения пешеходов через дорогу.

Управлением "Сигнальный год" Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана в поселке Гузанлы Агдамского района проведены работы по организации новых пешеходных переходов и восстановлению удаленных линий разметки. В сообщении отмечено, что «зебра» обеспечит комфортное и безопасное движение пешеходов на участках дорог с интенсивным движением.

Напомним, Азербайджан проводит программу «Большое возвращение», по которой в восстановленные города и села возвращаются бывшие вынужденные переселенцы, 30 лет назад оставившие родные места.