Вестник Кавказа
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В Агдаме работают 25 женщины-саперов

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые в Азербайджане женщины-саперы работают в Агдаме. Они заняты разминированием села Немирли и показывают высокие результаты.

В разминировании Агдама заняты, в том числе, женщины-саперы, рассказал президент Международного евразийского фонда печати Умуд Мирзаев.

Первая в Азербайджане группа из женщин-саперов работает над территорией села Немирли. В группу входит 25 женщин.

"Здесь действуют первые в Азербайджане женщины-саперы. Этот проект начал осуществляться с июня прошлого года при финансовой поддержке Программы развития ООН и американского Госдепартамента"

– Мирзаев

Он рассказал, что изначально при реализации проекта поступило 43 заявки, в итоге работы велись примерно с 30 женщинами.

"В нашей команде молодые женщины с высшим образованием, в том числе это женщины с 3-4 детьми. Они работают над решением минной проблемы и показывают высокие результаты"

– Мирзаев

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