В Агдаме работают 25 женщины-саперов

Первые в Азербайджане женщины-саперы работают в Агдаме. Они заняты разминированием села Немирли и показывают высокие результаты.
В разминировании Агдама заняты, в том числе, женщины-саперы, рассказал президент Международного евразийского фонда печати Умуд Мирзаев.
Первая в Азербайджане группа из женщин-саперов работает над территорией села Немирли. В группу входит 25 женщин.
"Здесь действуют первые в Азербайджане женщины-саперы. Этот проект начал осуществляться с июня прошлого года при финансовой поддержке Программы развития ООН и американского Госдепартамента"
– Мирзаев
Он рассказал, что изначально при реализации проекта поступило 43 заявки, в итоге работы велись примерно с 30 женщинами.
"В нашей команде молодые женщины с высшим образованием, в том числе это женщины с 3-4 детьми. Они работают над решением минной проблемы и показывают высокие результаты"
– Мирзаев