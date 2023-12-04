Сапер подорвался на армянской мине в Агдамском районе

ЧП с миной произошло в Карабахском экономическом районе Азербайджана. В результате пострадал один человек.

Человек подорвался на мине на освобожденных территориях в Агдамском районе, рассказали в Агентстве по разминированию.

ЧП случилось сегодня, на территории деоккупированного села Сарыджалы. Сотрудник ведомства Заур Махмудов выполнял свои обязанности. В какой-то момент раздался взрыв мины.

41-летнего раненого эвакуировали с места инцидента. Он был госпитализирован в районную больницу.