Омбудсмен Азербайджана: Армения должна заплатить за многолетний минный террор

Омбудсмен Азербайджана заявила, что Армения должна выплатить компенсацию азербайджанцам за многолетний минный террор.

Власти Армении обязаны заплатить за минный террор, от которого страдают мирные жители Азербайджана уже много лет. Такое заявление сделала омбудсмен АР Сабина Алиева в процессе своей речи на круглом столе, который посвящен защите инвалидов и людей, пострадавших от мин в стране.

Омбудсмен отметила, что применение таких боевых средств - это военное преступление.

"Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором"

– Сабина Алиева

Встреча на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане" организована МККК вместе с Аппаратом Уполномоченного по правам человека республики. Круглый стол проходит сегодня в столице АР.

В процессе обсуждений было отмечено, что за последние три года установлены 85 случаев с подрывом мин. Среди потерпевших из-за взрывов, в основном, граждане, которые занимались сельскохозяйственными работами. В результате инцидентов пострадали 26 человек.