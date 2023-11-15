Омбудсмен Азербайджана: Армения должна заплатить за многолетний минный террор

Власти Армении обязаны заплатить за минный террор, от которого страдают мирные жители Азербайджана уже много лет. Такое заявление сделала омбудсмен АР Сабина Алиева в процессе своей речи на круглом столе, который посвящен защите инвалидов и людей, пострадавших от мин в стране.
Омбудсмен отметила, что применение таких боевых средств - это военное преступление.
"Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором"
– Сабина Алиева
Встреча на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане" организована МККК вместе с Аппаратом Уполномоченного по правам человека республики. Круглый стол проходит сегодня в столице АР.
В процессе обсуждений было отмечено, что за последние три года установлены 85 случаев с подрывом мин. Среди потерпевших из-за взрывов, в основном, граждане, которые занимались сельскохозяйственными работами. В результате инцидентов пострадали 26 человек.