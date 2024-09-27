Аэропорты возобновили свою работу в Иране

Иран восстановил авиасообщение, прерванное в воскресенье вечером. В настоящее время в Исламской Республике выполняются все внутренние и международные рейсы.

В аэропортах Ирана полностью сняли все ограничения, которые касаются внутренних и международных рейсов. Об этом поведали в воскресенье в Организации гражданской авиации ИРИ.

"Учитывая снятие введенных ограничений... авиасообщение возобновилось в обычном режиме с 23.00 (22.30 мск - ред.) в воскресенье, 6 октября"

– официальный представитель организации Джафар Язерлу

Ранее все рейсы в местных аэропоротах со второй половины дня 6 октября были отменены. Несколько часов назад все полеты снова стали выполняться в полном объеме.