Аэропорт Геленджика наметил высокую стартовую планку

Открывшаяся нынешним летом обновленная авиагавань кубанского курортного Геленджика за месяц приняла больше 30 тыс туристов и намерена до конца года обслужить свыше 125 тыс пассажиров, заявил сегодня гендиректор аэропорта Иван Таранченко.

Сейчас воздушные ворота города работают с шестью авиакомпаниями: "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские Авиалинии", Smartavia, UTair и Red Wings, интенсивность полетов растет, а вскоре полетная программа будет расширена, отметил Таранченко, передает "Интерфакс".

Несмотря на спрос, на полную загрузку в этом году аэропорт работать не будет – лето подходит к концу, да и авиаперевозчики работают по уже сформированным и утвержденным графикам, так что произойдет это уже в будущем 2026 году в преддверии очередного курортного сезона, отметил гендиректор аэропорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиавласти и туристические компании могут организовать чартерные авиарейсы на курорт, предложили в Госдуме. Это позволит установить справедливые конкурентоспособные цены на авиаперелеты, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, отметив: метод не новый и проверенный временем. Туроператоры выкупают весь самолет или часть мест в нем и за счет раннего бронирования формируют более низкие, вполне приемлемые для пассажиров цены.