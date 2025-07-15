В Геленджик могут начать выполнять чартерные рейсы

В нынешней ситуации с ценами на авиаперевозки в курортный Геленждик авиавластям и туристическим компаниям следует задуматься о том, чтобы организовать чартерные авиарейсы на курорт, предложили в Госдуме.

На российском авиарынке сложилась недопустимая ситуация, когда буквально через пару дней после долгожданного открытия аэропорта в кубанском курортном Геленджике авиаперевозчики тут же троекратно взвинтили стоимость авиаперевозок, пояснив это полной загрузкой авиарейсов, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

"Вот в Геленджик запустили самолет, все сразу стали возмущаться, что билет от 50 тыс рублей на побережье. Эта цена соответствует хорошему бизнес-классу, на самом деле. Я выразила пожелание, что если туроператоры запустят чартер в Геленджик, то это действительно даст конкурентоспособные цены для наших туристов"

- Наталья Костенко

Метод не новый и проверенный временем - туроператоры выкупают весь самолет или часть мест в нем и за счет раннего бронирования формируют более низкие, вполне приемлемые для пассажиров цены, отметила депутат, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что с момента старта продаж билеты на рейс Москва-Геленджик выросли в цене в 2,3 раза, а на некоторые даты - в 3 раза. Когда билеты на первые рейсы в Геленджик только поступили в продажу, цены начинались от 18 тыс рублей, на вечер 17 июня минимальная цена составляла 42 тыс рублей. Билеты подорожали в 2,3 раза, на некоторые даты – почти в 3 раза, до 50 тыс рублей. ФАС взяла на контроль ситуацию с ценами.