Аэропорт Астаны возобновляет полноценную работу

Международный аэропорт Астаны "Нурсултан Назарбаев" уже завтра, 1 ноября, возобновляет работу в штатном режиме – почти два месяца из-за ремонта взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимала рейсы с 10 до 18 часов.

Несмотря на напряженный график работ, столичным авиаторам удалось не только не снизить производственные показатели, но и избежать задержек и отмен авиарейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что казахстанская авиакомпания Qazaq Air, базирующаяся в аэропорту Астаны, в ноябре открывает два новых международных авиамаршрута, которые соединят столицу страны со столицей Киргизии Бишкеком и узбекским Самаркандом. Авиарейс Астана – Самарканд – Астана открывается 7 ноября, он будет выполняться дважды в неделю - в пятницу и воскресенье. Свой первый полет в столицу Киргизии Бишкек авиалайнер компании выполнит 10 ноября, пока он тоже будет летать дважды в неделю - в понедельник и четверг.