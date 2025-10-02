Казахстан и Армению соединил новый транспортный маршрут

С запуском нового мультимодального транспортного маршрута Армения укрепила логистические связи со странами Центральной Азии и Китая – он пролегает из Поднебесной через Казахстан, Туркменистан и Иран.

Армению и Китай соединил новый мультимодальный транспортный маршрут, пролегающий через Иран и страны Центральной Азии - Туркменистан и Казахстан, сообщил сегодня президент дипломатического клуба "Астана" Кайырболат Сахметов.

Идея была разработана на казахстанско-армянском бизнес-форуме, и уже несколько компаний начали осваивать новое направление, отметил дипломат, передает Sputnik Казахстан.

"Грузы из Китая через КПП "Хоргос" поступают в Казахстан, далее следуют через Туркменистан и Иран, а затем направляются в Армению"

- Кайырболат Сахметов

Маршрут грузовых составов проходит из китайского Хоргоса через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Иран, и далее в Армению, а также из Китая через Казахстан, Туркменистан, Иран в Армению, рассказал чиновник.

Обе линии уже апробированы и показали высокую эффективность, а время перевозки грузов по ним - от 9 до 20 дней в отличие от 45 дней по нынешним маршрутам, отметил Сахметов.

В их эффективности могут убедиться представители компаний, занимающихся грузоперевозками – для них организован специальный логистический тур для оценки масштаба и потенциала нового маршрута.

Он усиливает логистику Армении с Центральной Азией и Китаем и предоставляет стране дополнительные возможности для экспорта, транзита и интеграции в евразийское транспортное пространство, отметил Кайырболат Сахметов.