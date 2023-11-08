Ставрополье нарастило поставки сельхозпродукции в Китай почти в 1,5 раза

За первые 10 меС января по ноябрь 2023 года поставки сельхозпродукции их Ставропольского края поставили в Китай выросли в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С января по ноябрь 2023 года поставки сельхозпродукции их Ставропольского края поставили в Китай выросли в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Всего с начала года наши предприятия направили в КНР почти 31 тысячу тонн продовольственных товаров"

– Владимир Владимиров

Он рассказал, что на экспорт шли мясо птицы, овощи, хлеб, мука, минеральная вода, алкоголь и другая продукция.