Вестник Кавказа

Ставрополье нарастило поставки сельхозпродукции в Китай почти в 1,5 раза

Ставрополье нарастило поставки сельхозпродукции в Китай почти в 1,5 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые 10 меС января по ноябрь 2023 года поставки сельхозпродукции их Ставропольского края поставили в Китай выросли в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С января по ноябрь 2023 года поставки сельхозпродукции их Ставропольского края поставили в Китай выросли в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Всего с начала года наши предприятия направили в КНР почти 31 тысячу тонн продовольственных товаров"

– Владимир Владимиров

Он рассказал, что на экспорт шли мясо птицы, овощи, хлеб, мука, минеральная вода, алкоголь и другая продукция.

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