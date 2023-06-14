Россия и ОАЭ расширят военное сотрудничество

ОАЭ и РФ будут наращивать взаимодействие в военной сфере. Стороны обсуждают как действующие контракты, так и будущие соглашения.
Объединенные Арабские Эмираты и российская сторона готовы к наращиванию сотрудничества в военно-технической сфере. Об этом проинформировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
«Объединенные Арабские Эмираты на протяжении многих лет являются надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап отношений в области ВТС характеризуется развитием взаимодействия между Россией и ОАЭ с акцентом на его кооперационную составляющую»
– Дмитрий Шугаев
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают уже работающие соглашения, а также дальнейшие направления взаимодействия.
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