В Азербайджане отмечают День Государственного флага

В Азербайджанской Республике 9 ноября отмечают День Государственного флага. В 2009 году президентом страны был подписан указ о ежегодном праздновании дня самого важного символа государства.
Сегодня по случаю праздника глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил граждан страны, опубликовав на своей странице в социальной сети, фото посвященное Дню Государственного флага.
Также Министерство обороны АР поделилось публикацией в честь праздника.
"9 ноября - День Государственного флага. Флаг Азербайджана, тебе принадлежат все вершины"
– Минобороны АР
Кроме этого, посольство Израиля в Азербайджане опубликовало на своей странице в "Х" сообщение с поздравлением.
"Посольство Израиля поздравляет азербайджанский народ по случаю Дня Государственного флага"
– посольство Израиля в АР