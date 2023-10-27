В Азербайджане отмечают День Государственного флага

Сегодня в Азербайджанской Республике отмечают День Государственного флага.

В Азербайджанской Республике 9 ноября отмечают День Государственного флага. В 2009 году президентом страны был подписан указ о ежегодном праздновании дня самого важного символа государства.

Сегодня по случаю праздника глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил граждан страны, опубликовав на своей странице в социальной сети, фото посвященное Дню Государственного флага.

Также Министерство обороны АР поделилось публикацией в честь праздника.

"9 ноября - День Государственного флага. Флаг Азербайджана, тебе принадлежат все вершины"

– Минобороны АР

Кроме этого, посольство Израиля в Азербайджане опубликовало на своей странице в "Х" сообщение с поздравлением.

"Посольство Израиля поздравляет азербайджанский народ по случаю Дня Государственного флага"

– посольство Израиля в АР