Минувшей ночью Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, вместе с этим перестали действовать еще два соглашения.

Сегодня в полночь Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает сайт МИД РФ.

"В 00.00 часов 7 ноября 2023 завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю"

- МИД России

Также утратили силу еще соглашения, связанных с ДОВСЕ - Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России, и сейчас российские власти не видят возможности заключить со странами НАТО какие-либо соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку государства этого блока "наглядно показали свою недоговороспособность", подчеркнули в министерстве.

"Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе"

- МИД России