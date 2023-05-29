Путин денонсировал ДОВСЕ

Опубликовано: 12:47, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее денонсирование ДОВСЕ было одобрено на заседании Госдумы.

В России денонсировали Договор об обычных вооруженных силах в Европе, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин, который был размещен на официальном сайте правовой информации.

Ранее денонсацию ДОВСЕ добрили депутаты Государственной Думы. Помимо отказа от данного договора, прекратились действия и других международных соглашений, которые были с ним связаны. Закон о денонсации был внесен на рассмотрение президентом России.

История ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был принят в ноябре 1990 года в Париже, а с 9 ноября 1992 года он вступил в силу. Ратификация ДОВСЕ Россией состоялась в июле 1992 года, в 2004 году было ратифицировано Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 года. В июле 2007 года Владимир Путин приостановил действие договора.