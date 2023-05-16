Опубликовано: 13:30, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Денонсирование Договора об обычных вооруженных силах в Европе было принято Госдумой. Ранее документ был внесен на рассмотрение Владимиром Путиным.

Все депутаты Госдумы проголосовали за внесенный президентом России Владимиром Путиным документ, в котором говорится о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Кроме того, помимо отказа от ДОВСЕ, были автоматически прекращены действия и других международных договоров, которые были с ним связаны.

Как заявил руководитель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе укрепит безопасность страны, поскольку он уже давно перестал играть юридическую силу.

Владимир Путин в 2007 году принял решение приостановить действие данного договора. В пояснительной записке сказано, что с 2007 года ситуация в Европе в области обычных вооружений ухудшается, а Запад пытается идти на военную конфронтацию с Москвой, что может обернуться серьезными последствиями.