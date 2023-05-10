Госдума РФ планирует рассмотреть денонсацию ДОВСЕ

Опубликовано: 13:49, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутаты нижней палаты парламента могут рассмотреть вопрос денонсации Россией ДОВСЕ. Ранее о денонсации соответствующего договора заявил президент РФ.

Госдума может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 16 мая, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Не исключаю, что это будет во вторник, 16-го"

– Леонид Слуцкий

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил денонсировать ДОВСЕ. Участие в договоре российская сторона приостановила в 2007 году.

Официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ ДОВСЕ был назначен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Что такое ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора.

В соответствии с документом обе группы стран-участниц альянсов могли равным числом обычных вооружений и боевой техники. Кроме того, документ устанавливал лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора.