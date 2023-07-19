Вестник Кавказа

Стамбул на пороге кризиса: вода заканчивается

Стамбул на пороге кризиса: вода заканчивается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Критическая ситуация складывается в Стамбуле с водой. Вскоре город может лишиться питьевой воды, ее запасы упали до 17,3%.

В водохранилищах Стамбула осталось критически мало воды - 17,3%.

Ежедневно город расходует более 3 млн кубометров воды, при этом водохранилища мелеют. Всего 2,6% воды осталось в водохранилище Сазлыдере. Власти просят жителей и гостей города экономно расходовать важный ресурс.

Сегодня воды остается в Стамбуле на 30-40 дней. Исправить ситуацию могли бы обильные осадки.

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