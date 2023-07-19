Стамбул готовится к разрушительному землетрясению

Опубликовано: 11:57, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции будут готовить Стамбул к возможному землетрясению, магнитуда которого превысит 7.

Стамбул будет подготовлен к возможным новым землетрясениям, сообщил глава Минэкологии Турции Мехмет Озхасеки.

В этой связи он напомнил о предупреждениях экспертов о том, что в город может потрясти сильное землетрясение. Прогнозируется, что магнитуда сейсмособытия составит 7,2-7,6

"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе"

– Мехмет Озхасеки

Ранее сообщалось, что городские власти собираются расселить около 1,5 млн жилых домов после сообщения о грядущих ударах стихии.