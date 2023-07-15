Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство в Стамбуле

Опубликовано: 21:21, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иностранцам временно запрещено получать ВНЖ в Стамбуле за исключением «особых обстоятельств», к которым относятся, например, вопросы безопасности и лечения. Это связано с борьбой руководства города с незаконными мигрантами.

Сегодня стало известно о приостановке получения первичного вида на жительство (ВНЖ) иностранными гражданами в Стамбуле. Исключение составляют случаи, связанные, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, медицинского обслуживания, образования. Также ВНЖ можно получить лицам, участвующим в организации процесса международной торговли.

«С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов»

– турецкая газета Dünya

В публикации отмечается, что данные шаги руководства продиктованы противостоянием с волнами незаконных мигрантов. Так, уже незаконная сдача жилья может караться тюремным заключением.

В настоящее время мигранты составляют порядка 8% населения Стамбула.