Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство в Стамбуле

Сегодня стало известно о приостановке получения первичного вида на жительство (ВНЖ) иностранными гражданами в Стамбуле. Исключение составляют случаи, связанные, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, медицинского обслуживания, образования. Также ВНЖ можно получить лицам, участвующим в организации процесса международной торговли.
«С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов»
– турецкая газета Dünya
В публикации отмечается, что данные шаги руководства продиктованы противостоянием с волнами незаконных мигрантов. Так, уже незаконная сдача жилья может караться тюремным заключением.
В настоящее время мигранты составляют порядка 8% населения Стамбула.