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Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство в Стамбуле

Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иностранцам временно запрещено получать ВНЖ в Стамбуле за исключением «особых обстоятельств», к которым относятся, например, вопросы безопасности и лечения. Это связано с борьбой руководства города с незаконными мигрантами.

Сегодня стало известно о приостановке получения первичного вида на жительство (ВНЖ) иностранными гражданами в Стамбуле. Исключение составляют случаи, связанные, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, медицинского обслуживания, образования. Также ВНЖ можно получить лицам, участвующим в организации процесса международной торговли.  

«С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов»

– турецкая газета Dünya

В публикации отмечается, что данные шаги руководства продиктованы противостоянием с волнами незаконных мигрантов. Так, уже незаконная сдача жилья может караться тюремным заключением.

В настоящее время мигранты составляют порядка 8% населения Стамбула.

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