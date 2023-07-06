Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе

Стамбульский международный аэропорт признан самым загруженным в Европе, показывают данные Европейской организации по безопасности воздушной навигации, опубликованные Минтрансом Турции.
Ежедневно воздушная гавань турецкого мегаполиса принимает более 1,5 тыс рейсов – так, в период с 26 июня по 2 июля в Стамбульском аэропорту максимальное количество рейсов составило 1525 рейсов в день, это на 14% больше, чем в предыдущем году, передает Trend.
На втором месте по загруженности находится аэропорт Амстердама, который на прошлой неделе принимал в среднем 1370 рейсов в день. На третьем месте - парижский аэропорт Шарль-де-Голль, его максимальная загрузка составляет 1350 рейсов в день.
Напомним, Стамбульский аэропорт был открыт 29 октября 2018 года взамен закрытого аэропорта имени Ататюрка. После завершения строительства в 2025 году он будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать около 150 млн пассажиров в год.