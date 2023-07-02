Стамбул вошел в топ-10 самых популярных городов мира в 2023 году

Стамбул - один из самых популярных городов в мире среди туристов, следует из рейтинга "100 самых популярных городов лета-2023", составленного аналитиками компании ForwardKeys.
В основе рейтинге лежат данные о поиске и бронировании авиабилетов и туров по всему миру. Всего обработано 1,1 млрд запросов. Куда, помимо Стамбула, туристы со всего мира планируют отправиться на отдых в июле и августе 2023 года?
Первое место занял Бангкок, следом идут Париж и Лондон. В первую десятку попали также:
- Денпасар, Бали,
- Барселона, Испания,
- Нью-Йорк, США,
- Лиссабон, Португалия,
- Стамбул, Турция,
- Мадрид, Испания,
- Афины, Греция.
Стамбул обошел по популярности свыше 90 наиболее туристических городов мира, среди которых Берлин, Дели, Сингапур, Марракеш, Амстердам.
Во второй десятке оказался еще один турецкий город - курортная Анталья. Таким образом, Турция основательно закрепилась в рейтинге наиболее востребованных на лето 2023 года направлений среди туристов со всего мира.
Россияне прямыми рейсами могут попасть в турецкие Стамбул и Анталью, во взявший "золото" Бангкок, а также еще в несколько главных туристических городов мира, включенных в рейтинг: Дубай, Каир, Тель-Авив, Дели, Пхукет, Коломбо, Ханой и Мале, передает АТОР.