Стамбул вошел в топ-10 самых популярных городов мира в 2023 году

Опубликовано: 17:20, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул, Бангкок, Афины, Анталья, Дели - такие города оказались в лидерах рейтинга самых популярных в мире у туристов направлений на июль и август лета 2023 года. Прямые рейсы позволяют россиянам отдыхать в ведущих туристических городах.

Стамбул - один из самых популярных городов в мире среди туристов, следует из рейтинга "100 самых популярных городов лета-2023", составленного аналитиками компании ForwardKeys.

В основе рейтинге лежат данные о поиске и бронировании авиабилетов и туров по всему миру. Всего обработано 1,1 млрд запросов. Куда, помимо Стамбула, туристы со всего мира планируют отправиться на отдых в июле и августе 2023 года?

Первое место занял Бангкок, следом идут Париж и Лондон. В первую десятку попали также:

Денпасар, Бали,

Барселона, Испания,

Нью-Йорк, США,

Лиссабон, Португалия,

Стамбул, Турция,

Мадрид, Испания,

Афины, Греция.

Стамбул обошел по популярности свыше 90 наиболее туристических городов мира, среди которых Берлин, Дели, Сингапур, Марракеш, Амстердам.

Во второй десятке оказался еще один турецкий город - курортная Анталья. Таким образом, Турция основательно закрепилась в рейтинге наиболее востребованных на лето 2023 года направлений среди туристов со всего мира.

Россияне прямыми рейсами могут попасть в турецкие Стамбул и Анталью, во взявший "золото" Бангкок, а также еще в несколько главных туристических городов мира, включенных в рейтинг: Дубай, Каир, Тель-Авив, Дели, Пхукет, Коломбо, Ханой и Мале, передает АТОР.