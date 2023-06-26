Легенды стамбульских башен

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Улицы Стамбула были свидетелями множества исторических событий. Особый интерес представляет история создания древних сооружений, которые сохранились но наших дней. В этом материале расскажем о четырех стамбульских башнях и легендах, связанных с ними.

Девичья башня

Девичья башня расположена посреди Босфорского пролива в районе Ускюдар. Нет точных данных как о причинах, так и о времени возведения башни. Первые упоминания о наличии в этом месте островка относят еще ко временам до нашей эры. Сначала там был возведен маяк, на протяжении веков это место использовалось как таможенный пункт, место ссылки, а сегодня там музей.

О Девичьей башне сложено немало легенд. Согласно одной из них, гадалка сказала султану, что его дочь умрет от укуса змеи. Султан, решив защитить свою дочь от змей, построил башню, куда поселил дочь, но однажды из отправленной в башню корзины с едой выползла змея и укусила девушку; та умерла - пророчество было исполнено.

Другая легенда гласит, что Девичья башня и Галатская башня стоят как символ вечной любви. Галатская башня с любовью смотрит на Девичью, ожидая дня, когда они смогут воссоединиться.

Галатская башня

Башня была построена генуэзцами между 1335 и 1349 годами. За свою богатую историю она использовалось для разных целей: как пожарная сторожевая вышка, как место содержания военнопленных.

Башня была отреставрирована и на сегодняшний день находится в хорошем состоянии. В 2013 году она была включена в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Практически каждая улица района Галата ведет нас к башне, которая стала музеем и смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на город.

Об этой башне также ходит множество легенд. Так, например, считается, что вы обязательно свяжете себя узами брака с тем, с кем вы отправитесь на первое свидание на башню.

В Галатской башне еще во времена Османской империи произошло одно из важнейших событий в истории авиации. Хезарфен Ахмед Челеби (1609-1640) сконструировал самодельные крылья, изучая полет птиц, и спрыгнул на них с Галатской башни. Ему удалось перелететь Босфор и приземлиться в Ускюдаре. Подтверждением этого полета является запись известного турецкого путешественника Эвлии Челеби в "Книге путешествий".

Часовая башня Долмабахче

Часовая башня Долмабахче расположена между одноименной мечетью и султанскими воротами дворца Долмабахче. Башня, построенная османским султаном Абдул-Хамидом II между 1890 и 1895 годами, привлекает внимание местных и иностранных туристов своей архитектурой. Башня с часами высотой 27 метров была построена архитектором Саркисом Бальяном.

Часовая башня Йылдыз

Башня Йылдыз расположена в районе Бешикташ на европейской стороне Стамбула. Это сооружение принадлежит одноименной мечети. Архитектура башни - смесь стиля Оттоманской империи и неоготики. На первом этаже фасад здания украшен арабской вязью. Этажом выше находятся барометр и термометр, на третьем этаже установлены часы, а крыша башни украшена флюгером.