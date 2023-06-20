Наибольший спрос летом приходится на пляжные направления, но не все любят лежать на пляже. Туры для горного и городского туризма также популярны в разгар лета.
В АТОР составили рейтинг на основе данных сети турагентств «1001 тур», в него вошли самые доступные туры на 10 дней на двоих с завтраками и перелетом из Москвы в начале июля.
Где недорого отдохнуть в России?
Дешевле всего можно отдохнуть в Санкт-Петербурге - минимальная стоимость тура 57,5 тыс рублей. Отдых на природе в Московской области обойдется в 63,4 тыс рублей, в горном кластере в Сочи - 87,5 тыс рублей.
Где недорого отдохнуть за границей?
Самое доступное зарубежное направление - Стамбул, путевка стоит от 92,5 тыс рублей. Следом идет пригород Еревана - 94,2 тыс рублей. Замыкает тройку доступных направлений для городского отдыха Баку - 119,7 тыс рублей за двоих за 10 дней с перелетом.
Отдых в Узбекистане вошел в топ популярных непляжных направлений, однако его сложно назвать бюджетным: минимум 182,7 тыс рублей нужно будет отдать за тур с трехзвездочным отелем в Хиве.