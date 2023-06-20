Опубликовано: 15:37, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в горах, прогулки по музеям и старым городам, отдых на озерах - летом провести отпуск можно не только на морском пляже. Где отдохнуть недорого? АТОР составил рейтинг.

Наибольший спрос летом приходится на пляжные направления, но не все любят лежать на пляже. Туры для горного и городского туризма также популярны в разгар лета.

В АТОР составили рейтинг на основе данных сети турагентств «1001 тур», в него вошли самые доступные туры на 10 дней на двоих с завтраками и перелетом из Москвы в начале июля.

Где недорого отдохнуть в России?

Дешевле всего можно отдохнуть в Санкт-Петербурге - минимальная стоимость тура 57,5 тыс рублей. Отдых на природе в Московской области обойдется в 63,4 тыс рублей, в горном кластере в Сочи - 87,5 тыс рублей.

Где недорого отдохнуть за границей?

Самое доступное зарубежное направление - Стамбул, путевка стоит от 92,5 тыс рублей. Следом идет пригород Еревана - 94,2 тыс рублей. Замыкает тройку доступных направлений для городского отдыха Баку - 119,7 тыс рублей за двоих за 10 дней с перелетом.

Отдых в Узбекистане вошел в топ популярных непляжных направлений, однако его сложно назвать бюджетным: минимум 182,7 тыс рублей нужно будет отдать за тур с трехзвездочным отелем в Хиве.