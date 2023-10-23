Беспорядки в аэропорту Махачкалы: задержаны более 80 человек

Задержания продолжаются в Дагестане после произошедших накануне в Махачкале беспорядков. Число задержанных уже превысило 80 лиц, которых следствие считает причастными к организации беспорядков и участию в них.

Расследование по факту "штурма" махачкалинского аэропорта продолжается в Дагестане, растет число задержанных, рассказали в МВД по СКФО.

Силовики устанавливают личности организаторов. Интересуют полицию и активные участники погрома.

"На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности"

– МВД по СКФО

Обыски

На данный момент правоохранители осуществили свыше 50 обысков. Они забрали оргтехнику и телефоны, которые позволят доказать вину владельцев.

Пострадавшие полицейские

По последним данным, во время пресечения беспорядков пострадали около 20 человек, причем 9 из них – стражи порядка. Семеро полицейских получили необходимую помощь и были отпущены домой, двое остаются в больнице. Информация о гибели одного из правоохранителей, распространенная представителем аэропорта, оказалась неверной и была опровергнута МВД.