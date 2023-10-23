Вестник Кавказа
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Богданов и представитель Ирана обсудили в Москве эскалацию в секторе Газа

Богданов и представитель Ирана обсудили в Москве эскалацию в секторе Газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД провел сегодня переговоры с представителем Ирана. Центральной темой встречи стало обострение в секторе Газа

В понедельник, 30 октября, состоялась встреча спецпредставителя президента, замглавы МИД РФ и руководителя комиссии по нацбезопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета Ирана. Об этом рассказали в российском министерстве.

Центральной темой встречи Михаила Богданова и Вахида Джалалзаде стала ситуация на Ближнем Востоке, в том числе эскалация между Израилем и ХАМАС.

"В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня основное внимание было уделено трагическим событиям в секторе Газа и вокруг него. При этом акцентировалась необходимость скорейшего прекращения огня, недопущения дальнейшего кровопролития и насилия в отношении гражданского населения, оказания гуманитарной помощи мирным жителям"

– внешнеполитическое ведомство

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