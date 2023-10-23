Вестник Кавказа
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На российско-азербайджанской границе завершается реконструкция пункта пропуска

На российско-азербайджанской границе завершается реконструкция пункта пропуска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Оверчук сообщил о скором завершении реконструкции пункта на российско-азербайджанской границе. Он заверил, что работы будут выполнены до конца года.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что реконструкционные работы на границе России и Азербайджана закончатся скоро.

По его словам, все работы, связанные с пунктом пропуска «Яраг-Казмаляр», завершатся к концу текущего года.

Он отметил, что очередей на границе двух стран нет с 2022 года благодаря пункту «Тагиркент-Казмаляр».

Кроме того, он дал высокую оценку итогам реконструкции КПП «Верхний ларс» на военно-грузинской дороге. Там существенно возросла пропускная способность.

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