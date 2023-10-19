Президент РФ пожелал народу Турции счастья и процветания

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики, текст которой размещен на официальном сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи"
- Владимир Путин
Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, отметил в поздравлении российский президент.
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания"
- Владимир Путин