Вестник Кавказа

Россиянин не долетел из Ташкента до Нью-Йорка

Россиянин не долетел из Ташкента до Нью-Йорка
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Самолет узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Аirways сегодня утром вынужден был вернуться в аэропорт вылета в Ташкенте из-за больного россиянина, находившегося на его борту – авиалайнер направлялся в Нью-Йорк.

Командир воздушного судна Boeing 787-8 узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Аirways, сегодня утром вылетевшего из аэропорта Ташкента и взявшего курс на Нью-Йорк, принял решение развернуть самолет из-за больного россиянина.

"Экипаж принял данное решение, поскольку пассажиру, гражданину России 1967 года рождения, на борту стало плохо. Посадка прошла в штатном режиме"

- Uzbekistan Аirways

Самолет поднялся в воздух в 6:47 по местному времени (4:47 мск), однако уже в 7:35 (5:35 мск) авиалайнер рейса HY-101 сел в Ташкенте, где россиянина уже ждала прибывшая по вызову бригада скорой помощи.

Обследовав пассажира, медики по оценке его состояния приняли решение госпитализировать его в одну из ташкентских больниц, а самолет снова начали готовить к вылету – после дозаправки он снова поднимется в воздух, добавили в пресс-службе.

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