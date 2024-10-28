США избрали Дональда Трампа 47-м президентом

Выборы в США завершились около двух часов назад и имя победителя уже известно - следующим президентом станет Трамп. Он набирает 277 голосов, для победы необходимы 270.

Президентские выборы в США в 2024 году завершились победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Традиционно СМИ в США по мере поступления данных с избирательных участков объявляют предполагаемого победителя - projected winner. Это неофициальные данные, однако из них можно понять картину событий. Официально имя нового президента будет названо лишь в начале января.

У жителей США не было явного фаворита среди кандидатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, кто выиграет выборы решали, по сути, семь штатов - это так называемые колеблющиеся штаты, где исход выборов был неясен до последнего момента, при этом результаты в них критически важны для победы - побеждает тот, кто наберет минимум 270 голосов выборщиков из 538.

Трамп лидирует в пяти (Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Невада) из семи штатов, еще в двух (Джорджии и Северной Каролине) его победа очевидна, информирует агентство Associated Press.

По оценкам Fox News, Трамп на выборах-2024 набирает 277 голосов, что гарантирует его победу. Даже в штабе Трампа не ожидали настолько успешных итогов, отмечает телеканал CNN.

Харрис набирает 226 голосов. В ее штабе к концу голосования царило "траурное настроение", отметили на NBC. Известно, что Харрис после выборов не будет выступать с обращением.

Победу Трампу отдают и букмекеры. Агентство Polymarket оценивает вероятность победы республиканца в 99%.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон объявил, что Дональд Трамп становится избранным президентом США, передает Reuters.

Поздравления в адрес 47-го президента США уже начали поступать из других стран. Первым с победой Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.