Долгожданная встреча России и Турции 

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Каковы итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи? Об этом "Вестнику Кавказа" рассказали российский востоковед Кирилл Семенов и турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Накануне в Сочи состоялась долгожданная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По ее итогам не были подписаны какие-либо новые двусторонние документы, однако обе стороны оценили результаты переговоров очень высоко. О том, каково значение первой в 2023 году встречи Путина и Эрдогана, "Вестник Кавказа" побеседовал с экспертами обоих государств.

Россия и Турция подтвердили партнерство

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что важнейший итог сочинских переговоров – это поддержание контактов России и Турции на высшем уровне. "Отношения продолжают развиваться, несмотря на попытки Запада изолировать Россию. По переговорам президентов, по широте повестки дня мы видим, что у России и Турции тесные партнерские отношения, которые динамично развиваются по всем направлениям", - сказал он.

"Это касается и ядерной энергетики, и газовых проектов, и туризма, и даже военно-промышленного комплекса, о чем упоминал Эрдоган. Турция, несмотря на все сложности в международной обстановке, остается стратегическим партнером России. Наши отношения неплохо развиваются по восходящей, что и было вчера продемонстрировано главами государств", - добавил Кирилл Семенов.

"На сей раз встреча была посвящена в большей степени отношениям России и Турции, чем глобальной международной тематике, и дальнейшему развитию двусторонних связей. Она не будет иметь значительного влияния на общий международный контекст, при этом можно ожидать мирные инициативы по поводу Украины со стороны Турции в рамках поиска путей выхода из этого кризиса", - обратил внимание эксперт РСМД.

сайт президента Турции

Зерновая сделка в центре внимания

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил назвал ключевой темой переговоров Путина и Эрдогана возобновление зерновой сделки. "Для турецкой стороны одним из главных вопросов является взаимодействие Турции и России по зерновому коридору. Другие темы, конечно, тоже немаловажны, но зерновой коридор имеет особое значение с точки зрения политики нашего президента и ее результативности", - сообщил он.

"Но президенты уделили должное внимание всему спектру двусторонних вопросов. В частности, энергетическая тематика – вопросам организации газового хаба и строительства атомных электростанций. Не остались в стороне и региональные проблемы, в которые вовлечены наши государства, включая урегулирование кризиса в Сирии, стабилизацию Южного Кавказа, положение дел в Ливии и в целом на африканском континенте", - отметил Тогрул Исмаил.

Итоги переговоров в Сочи, по оценке профессора Анкарского университета, станут более видны с течением времени. "Мы пока не знаем, о чем именно удалось договориться президентам. Обычно турецкий и российский лидеры на встречах детально рассматривают повестку дня и передают друг другу направления той или иной политики, заявляют проблемы, чтобы разрешить их в конечном счете. Поэтому важнейшим итогом переговоров в Сочи было именно рассмотрение всего круга вопросов. А конкретные результаты мы увидим в ближайшее время", - заключил он.