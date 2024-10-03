Вестник Кавказа

Новым министром юстиции Армении стала Србуи Галян

Новым министром юстиции Армении стала Србуи Галян
© Фото: Wikipedia
В Армении завершилась интрига с назначением нового главы Минюста страны, длившаяся больше месяца – сегодня указом президента Армении Ваагна Хачатряна на этот пост была назначена зампрокурора страны Србуи Галян.

Президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня своим указом назначил министром юстиции страны Србуи Галян, с сентября 2020 года занимавшую должность заместителя генерального прокурора, координирующего сферу функций, направленных на конфискацию имущества незаконного происхождения, сообщили в пресс-службе президента республики.

Накануне Галян была освобождена от должности заместителя генпрокурора Армении, который она занимала с 1 сентября 2020 года. В Генпрокуратуре Галян координировала сферу конфискации имущества незаконного происхождения, передает NEWS.am.

Напомним, 1 октября Григор Минасян подал заявление об отставке с должности министра юстиции страны, и лишь 29 октября правление правящей в стране партии "Гражданский договор" приняло решение выдвинуть Србуи Галян на эту должность: интрига с назначением нового министра тянулась больше месяца.

Муж и свекор нового министра тесно связаны с экс-главой Комитета государственных доходов Армении (КГД) олигархом Ованесом Овсепяном. Мужу чиновницы Петросу Мкряну принадлежат 4 коммерческих структуры с общим капиталом в 373,5 млн драмов ($965 тыс), сообщало ранее армянское информационное агентство Кентрон.

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