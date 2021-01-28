Вестник Кавказа

Пезешкиан поздравил «Грузинскую мечту» с победой

Пезешкиан поздравил «Грузинскую мечту» с победой
© Фото: сайт президента Ирана
Президент Ирана поздравил премьера Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах. Он надеется, что итоги станут залогом прогресса и благополучия грузинского народа.

Иранский президент Масуд Пезешкиан поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

Он выразил надежду, что итоги выборов станут залогом прогресса и благополучия грузинского народа, а также укрепления отношений между Тбилиси и Тегераном.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая почти 54% голосов избирателей.

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