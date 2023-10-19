Лидеры России и Азербайджана выразили соболезнования Токаеву

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на шахте в Карагандинской области, сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме он попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших шахтеров. Российский лидер также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил надежду на спасение оставшихся под землей людей.
Словая соболезнования выразил и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Он от имени всего азербайджанского народа пожелал пострадавшим скорейшей поправки.
"Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана"
- Ильхам Алиев
Напомним, авария произошла сегодня утром на шахте в Карагандинской области Казахстана, в результате которой погибли 32 человека.