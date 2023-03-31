Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 

Турцкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. С этого момента Финляндия получила юридические основания для вступления в Альянс
Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО в ходе заседания генеральной ассамблеи Меджлиса.
Начиная с этого момента Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в Североатлантический альянс.
Ранее турецкая сторона была последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.