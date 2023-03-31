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Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турцкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. С этого момента Финляндия получила юридические основания для вступления в Альянс

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО в ходе заседания генеральной ассамблеи Меджлиса. 
Начиная с этого момента Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в Североатлантический альянс. 
Ранее турецкая сторона была последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.

Власти Финляндии допускают вступление в НАТО в ближайшее время

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