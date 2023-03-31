Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 

Опубликовано: 6:45, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турцкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. С этого момента Финляндия получила юридические основания для вступления в Альянс

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО в ходе заседания генеральной ассамблеи Меджлиса.

Начиная с этого момента Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в Североатлантический альянс.

Ранее турецкая сторона была последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.