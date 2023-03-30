Путин: Россия должна уйти от западных лекарств

Опубликовано: 19:33, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России призвал наращивать долю отечественных лекарственных препаратов на рынке. Для этого необходимо модернизировать оборудование и строить новые производства, а также увеличить внимание в подготовке профильных специалистов.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли отечественных лекарств на рынке. Также, по его словам, необходимо укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Далее российский лидер отметил, что для достижения цели нужно модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость улучшения подготовки специалистов, технологов, фармацевтов, провизоров.

В заключение Путин отметил, что российская фармацевтическая отрасль демонстрирует положительную динамику. Глава российского государства подчеркнул, что все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в развитие данного направления.