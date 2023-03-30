Путин: Россия должна уйти от западных лекарств

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли отечественных лекарств на рынке. Также, по его словам, необходимо укрепить независимость от зарубежных поставщиков.
Далее российский лидер отметил, что для достижения цели нужно модернизировать оборудование и строить новые производства, совершенствовать технологии, наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.
Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость улучшения подготовки специалистов, технологов, фармацевтов, провизоров.
В заключение Путин отметил, что российская фармацевтическая отрасль демонстрирует положительную динамику. Глава российского государства подчеркнул, что все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в развитие данного направления.