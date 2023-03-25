Опубликовано: 12:29, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое землетрясение потрясло юго-восток Турции. Подземные толчки магнитудой 4,5 ощущались в пострадавшей провинции Кахраманмараш, очаг находился на глубине 7 км.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировало Агентство по ликвидации последствий ЧС в турецкой провинции Кахраманмараш. Точки ощущались в 07:39 мск.

По данным ведомства, эпицентр был обнаружен в турецком районе Экинозлю, при этом очаг располагался на глубине 7 км. Также следует отметить, что пострадавших и жертв в результате данного толчка нет.

Напомним, на протяжении почти двух месяцев Турция ощущает последствия мощных землетрясений, которые охватили юго-восточную часть страны 6 февраля текущего года. Тогда в результате стихийного бедствия погибли свыше 50 тыс человек.

Турецкое руководство охарактеризовало тогдашнее землетрясение "катастрофой века". Уже в течение двух месяцев страна продолжает ощущать афтершоки разных магнитуд, происходящие практически каждый день.