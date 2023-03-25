Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировало Агентство по ликвидации последствий ЧС в турецкой провинции Кахраманмараш. Точки ощущались в 07:39 мск.
По данным ведомства, эпицентр был обнаружен в турецком районе Экинозлю, при этом очаг располагался на глубине 7 км. Также следует отметить, что пострадавших и жертв в результате данного толчка нет.
Напомним, на протяжении почти двух месяцев Турция ощущает последствия мощных землетрясений, которые охватили юго-восточную часть страны 6 февраля текущего года. Тогда в результате стихийного бедствия погибли свыше 50 тыс человек.
Турецкое руководство охарактеризовало тогдашнее землетрясение "катастрофой века". Уже в течение двух месяцев страна продолжает ощущать афтершоки разных магнитуд, происходящие практически каждый день.