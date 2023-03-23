Пашинян уверен в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Опубликовано: 18:42, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: cайт премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении уверен, что Ереван и Баку заключат мирное соглашение. Никол Пашинян также исключил, что между Арменией и Азербайджаном будет новая эскалация.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен в подписании мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

Глава правительства акцентировал внимание на том, что этот договор будет основан на официальных заявлениях, которые были сделаны на самом высоком уровне.

Помимо этого, он выразил уверенность, что между странами не будет новой эскалации.

Напомним, ранее на этой неделе в Азербайджане призвали Армению вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос подписания мирного соглашения. О готовности оказать странам любую помощь при подготовке договора в понедельник сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.