Главы МИД Иран и Саудовской Аравии проведут встречу

Опубликовано: 11:55, 13 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравия в скором времени проведут встречу, сообщили в иранском в МИД. В настоящее время стороны работают над организацией переговоров. Дата и место встречи на данный момент неизвестны.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в обозримой перспективе могут провести встречу. Об этом сообщили в иранском МИД.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время Тегеран и Эр-Рияд работают над организацией переговоров. "Рассчитываем, что они состоятся в скором времени", - сказал Насер Канани Чафи.



При этом он не стал уточнять, где будет организована эта встреча.

Напомним, в конце прошлой недели Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения после семилетнего перерыва. В течение двух месяцев страны откроют посольства.