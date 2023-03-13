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Главы МИД Иран и Саудовской Аравии проведут встречу

Главы МИД Иран и Саудовской Аравии проведут встречу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравия в скором времени проведут встречу, сообщили в иранском в МИД. В настоящее время стороны работают над организацией переговоров. Дата и место встречи на данный момент неизвестны.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии в обозримой перспективе могут провести встречу. Об этом сообщили в иранском МИД.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время Тегеран и Эр-Рияд работают над организацией переговоров. "Рассчитываем, что они состоятся в скором времени", - сказал Насер Канани Чафи.

При этом он не стал уточнять, где будет организована эта встреча.

Напомним, в конце прошлой недели Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения после семилетнего перерыва. В течение двух месяцев страны откроют посольства.

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