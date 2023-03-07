Ингушетия запускает систему самоочищения

Опубликовано: 23:30, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горных селах Ингушетии установили очистные сооружения местного производства. В дальнейшем такие системы появятся в каждом социально-значимом объекте

В горах Ингушетии установили локальные очистные системы собственного производства, которые уже заработали в нескольких селах, а также на территории курорта «Армхи» и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Уточняется, что с горного района начали не случайно. Это обусловлено тем, что там находятся родники и около трех тысяч уникальных башенных комплексов.

Планируется, что в дальнейшем подобные сооружения будут установлены на каждом социально значимом объекте, а также на территории других госучреждений. В настоящее время линейка производств состоит из 14 моделей.