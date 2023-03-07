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Ингушетия запускает систему самоочищения

Ингушетия запускает систему самоочищения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В горных селах Ингушетии установили очистные сооружения местного производства. В дальнейшем такие системы появятся в каждом социально-значимом объекте

В горах Ингушетии установили локальные очистные системы собственного производства, которые уже заработали в нескольких селах, а также на территории курорта «Армхи» и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Уточняется, что с горного района начали не случайно. Это обусловлено тем, что там находятся родники и около трех тысяч уникальных башенных комплексов.

Планируется, что в дальнейшем подобные сооружения будут установлены на каждом социально значимом объекте, а также на территории других госучреждений. В настоящее время линейка производств состоит из 14 моделей.

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